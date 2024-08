Milan s’offre un protégé de Didier Deschamps

Un Français de perdu, un de retrouvé.

Olivier Giroud est parti pour Los Angeles, mais l’AC Milan s’est vite activé pour redonner un accent français à son vestiaire. Après quatre saisons pleines à l’AS Monaco, Youssouf Fofana passe de l’autre côté des Alpes. L’international français (21 sélections) s’est officiellement engagé avec l’AC Milan ce samedi. Le milieu de terrain de 25 ans a signé jusqu’en 2028 avec le club rossonero. Il portera le numéro 29 en Lombardie.

🚨 BREAKING! BREAKING! 🚨 There's a new addition to the Rossoneri 🆕#DNACMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) August 17, 2024