Riccardo Calafiori rejoint officiellement Arsenal

Encore une grosse somme déboursée pour finir deuxième de Premier League.

Après une très bonne saison du côté de Bologne et un Euro réussi avec l’Italie, malgré sa suspension en huitièmes qui ne lui a pas permis d’aider son pays à se hisser en quart, Riccardo Calafiori passe un premier palier dans sa carrière en signant à Arsenal, contre 45 millions d’euros. Lors du dernier exercice, le central italien a disputé trente rencontres avec Bologne, pour deux buts et cinq passes décisives, et n’est pas étranger à la cinquième place du club en Serie A.

Benvenuto, Riccardo Calafiori 🇮🇹 Meeting new teammates for the very first time ❤️ pic.twitter.com/JbUhqOBCMN — Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024

Alors que ce transfert était dans les tuyaux depuis de longues semaines, il a été officialisé ce lundi par les Gunners. Âgé de 22 ans, le défenseur central devrait former une charnière très alléchante en compagnie de William Saliba, même si la concurrence de Gabriel ne lui assure pas encore une place de titulaire. L’Italien a signé un contrat de cinq ans à Arsenal.

