Un record de précocité pour une joueuse aux États-Unis

Alors que les Jeux olympiques battent leur plein à Paris et dans le reste de la France, les records de précocité continuent de tomber outre-Atlantique. Quelques jours après Cavan Sullivan, McKenna « Mak » Whitham, à peine 14 ans au compteur, est devenue dans la nuit de dimanche à lundi la plus jeune joueuse de l’histoire du championnat américain à disputer un match en professionnel. Entrée en jeu à la 80e minute pour le Gotham du NJ/NY lors d’un match de Summer Cup contre le Spirit de Washington, Whitham a même dû obtenir un permis particulier pour jouer, car les mineurs ne sont pas autorisés à travailler après 19 heures dans l’Etat du New Jersey.

Making history at 14-years-old 👏 The youngest ever NWSL signing steps onto the pitch for her pro debut – congratulations Mak Whitham! pic.twitter.com/wKdf1ATQrh — National Women’s Soccer League (@NWSL) July 28, 2024

La (très) jeune Américaine a soufflé ses quatorze bougies dimanche dernier, après avoir signé à 13 ans seulement son premier contrat avec Gotham la semaine dernière. Whitham a profité d’un mécanisme particulier mis en place par la Ligue américaine de football féminin (NWSL), qui permet aux clubs de combler leur effectif pendant les grandes compétitions internationales : à titre d’exemple, sept joueuses de son club sont actuellement en France pour disputer les JO avec l’équipe américaine de football.

Whitham semble habitué à battre des records de précocité : en février dernier, elle a signé un contrat de sponsoring avec Nike, devenant la plus jeune athlète de l’histoire à signer avec la marque à la virgule. Mak Whitham est même plus jeune que Cavan Sullivan, qui à 14 ans et 293 jours est devenu il y a quelques jours le plus jeune joueur américain à évoluer dans le monde professionnel.

