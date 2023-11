Marcus Thuram : « Je suis en train de devenir un autre joueur »

Le successeur d’Olivier Giroud, c’est lui ?

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Marcus Thuram, qui a inscrit ce samedi son deuxième but en Bleu lors de la victoire historique face à Gibraltar (14-0), est revenu sur son changement de dimension avec l’Inter Milan : « J’essaie de travailler, je sais que je joue dans une équipe exposée, avec des matchs importants chaque week-end, donc c’est sûr que je suis en train de devenir un autre joueur. »

"C'est sûr que je suis en train de devenir un autre joueur." Interrogé par @SaberDesfa : Marcus Thuram estime avoir franchi un palier cette saison, lui qui a rejoint l'Inter. pic.twitter.com/HeZ7KfpQGc — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

Lors de cette interview, l’ancien buteur du Borussia Mönchengladbach, fils de Lilian Thuram, a également évoqué son repositionnement en 9 et sa complicité avec Kylian Mbappé : « Il (Didier Deschamps) insiste sur le fait qu’il faut être très tueur devant le but, finir les actions, marquer, être décisif, parce qu’il sait qu’en Italie, c’est ce que l’on demande à un numéro 9, a-t-il déclaré. Kylian et moi, on se connaît depuis tout petit, depuis Clairefontaine. Il m’a toujours dit que j’allais finir numéro 9. Il l’a senti, il connaît mes qualités, il sait ce que j’aime faire sur le terrain. (Je me sens meilleur) à tous les niveaux, en tant que joueur, comme 9, qui apprend chaque jour de nouvelles facettes de son jeu. »

Randal Kolo Muani vs Marcus Thuram, que le meilleur gagne.