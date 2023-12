Mandanda signe au Stade Malherbe de Caen

Un jour Parfait pour les Caennais.

Parfait Mandanda, le petit frère de Steve le gardien de but international français, a signé au Stade Malherbe de Caen pour pallier l’absence d’Anthony Mandrea qui jouera la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. C’est une belle histoire pour Parfait, formé au club entre 2002 et 2007 et qui vient de signer son premier contrat professionnel avec Malherbe jusqu’en 2025. Dans un projet de reconversion, il avait rejoint son club d’origine pour devenir entraîneur des gardiens de but. Mais avec la cascade de blessure que connaît actuellement les Caennais, il était devenu titulaire avec la réserve à la place de Destiné Jopanguy. Il officiera désormais en tant que doublure de Yannis Clémentia en équipe première pendant les prochaines semaines. Le portier congolais sera présent dès la reprise de l’entraînement pour accompagner le groupe professionnel.

16 ans plus tard, Parfait Mandanda signe professionnel au @SMCaen ✍️❤️💙#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) December 27, 2023

Pour le cadet de la famille, c’est une histoire qui se finit parfaitement.

