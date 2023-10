Luis Enrique : « Strasbourg ? C'est un match beaucoup plus difficile que celui contre Milan »

La langue de bois de Lucho.

La trêve internationale terminée, Luis Enrique a pu retrouver son exercice favori ce vendredi : la conférence de presse. Plus sérieusement, l’Espagnol a d’ailleurs été questionné sur son goût ou non pour ces sorties face aux journalistes. Ce à quoi il a répondu : « J’aime beaucoup. Le problème est que vous êtes de moins en moins nombreux, je vais finir tout seul. J’apprécie les interviews, les conférences de presse, le terrain en tant qu’entraîneur, surtout quand on gagne. Comme tous les entraîneurs, je me sens bien et j’essaie de renvoyer l’affection que je reçois. Si tu me poses une question de manière agréable, je te répondrai de manière agréable. »

L’Asturien a aussi été interrogé sur le match de ce samedi face à Strasbourg, alors que le dernier retour de trêve avait été compliqué pour Paris, surpris par Nice au Parc des Princes. « Quand tu fais partie d’une grande équipe, tu dois être capable de jouer même quand tu n’as pas une motivation optimale. Ce n’est pas une chose aisée, en particulier avec ces breaks où le premier match est un match de championnat et le suivant un match de Ligue des champions, comme là où la stimulation sera forte contre Milan. Penser que le match contre Strasbourg sera facile serait une erreur. C’est un match beaucoup plus difficile que celui contre Milan. Pour Milan, je devrai calmer les joueurs. Alors que demain je vais devoir les motiver, les exciter. C’est pourquoi ce match contre Strasbourg implique beaucoup plus de problèmes pour moi, avec un adversaire très jeune, super motivé, coaché par un très bon entraîneur », a soufflé l’entraîneur du PSG.

Patrick Vieira appréciera.

