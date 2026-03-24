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L’UEFA met des bâtons dans les roues des clubs anglais

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L’UEFA met des bâtons dans les roues des clubs anglais

Plus on est de fous, plus on rit ? Pas pour l’UEFA qui a rejeté la demande des clubs anglais visant à passer de 25 à 28 joueurs inscrits en Ligue des champions, rapporte le Guardian. Plusieurs formations de Premier League soutenaient cette proposition afin de s’adapter au nombre de matchs qui croît et ainsi limiter les blessures.

L’idée avait germé lors d’une réunion du comité des compétitions interclubs en février, mais elle ne sera pas, en tout cas pour l’instant, mise en application. Le Barça ne pourra donc pas enregistrer un énième ado et le PSG aura une nouvelle excuse pour décaler ses matchs de championnat.

Les riches sont déjà assez forts comme ça

Si les clubs britanniques étaient favorables à cette mesure, les Espagnols, dont le Séville FC, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, s’y sont opposés. Ils estiment que cette augmentation de joueurs inscrits ne renforce que les clubs anglais qui, eux, ont les moyens pour densifier leurs effectifs.

Ils ont quelques problèmes d’effectif en Liga, non ?

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