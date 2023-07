L’OM remporte le prix du plus beau tifo de la saison

La deuxième étoile !!

Certes, ils n’ont pas su challenger le PSG autant qu’ils le voulaient, mais les Marseillais peuvent se consoler puisqu’ils viennent de gagner un titre au moins aussi prestigieux. Ce samedi, l’OM a remporté le concours du plus beau tifo de la saison, grâce au magnifique travail réalisé le 27 avril dernier, lors de la réception de Brest (1-2), et qui célébrait les 30 ans de la victoire en Ligue des champions. Les Phocéens ont récolté plus de 12 000 des 50 000 votes des internautes, écrasant ainsi la concurrence.

🥇 @OM_Officiel 12 040 votes 🥈 @RCLens 8 857 votes 🥉 @RCSA 5225 votes 4⃣ @OL 5 223 votes 5⃣ @PSG_inside 5 047 votes […] 📊 Le classement final du 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗲𝘀 sera communiqué prochainement — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 30, 2023

Le dauphin est, comme en championnat, le RC Lens avec son tifo déployé lors du derby face au LOSC (1-1). Là aussi, les Sang et Or ont mis une claque à leurs poursuivants avec plus de 8000 votes. Strasbourg complète le podium, avec seulement deux voix de plus que l’OL. Les Parisiens, eux, échouent à la cinquième place.

Va falloir recruter des Marseillais.

L’OM lève l’option d’achat d’Amine Harit