L’OM inaugure un city-stade à l’effigie de Jul, au pied de la Bonne Mère

L’OM est au repos ce week-end avant son quart de finale retour de Ligue Europa face à Benfica jeudi prochain. Ça n’empêchait pas Pablo Longoria d’être de sortie ce samedi, dans son costume de président, afin de représenter le club lors de l’inauguration d’un city-stade. Pas n’importe lequel, puisque celui-ci se situe au pied de la Bonne Mère, et qu’il s’agit du deuxième terrain rénové par le club dans le cadre du projet « Capitale du foot », dont le but premier est de réhabiliter des équipements sous-utilisés pour en faire des espaces sportifs accessibles au plus grand nombre.

L’aménagement portera le nom de Julien Baudon, un ancien membre des South Winners disparu en février 2013, à 25 ans seulement. L’immense fresque réalisée à même le sol, et sur laquelle les minots tâteront donc le ballon, représente Jul : le rappeur marseillais a participé financièrement à la rénovation de cet espace. Un troisième city-stade devrait être aussi inauguré dans les prochains mois, dans le treizième arrondissement cette fois, toujours dans ce projet porté par l’OM.

