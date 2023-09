L’OM est le plus grand consommateur d’entraîneurs en France

Paye ton bilan d’indemnités.

Le départ de Marcelino acté, l’OM a donc licencié son 21e entraîneur au XXIe siècle, battant ainsi le record de Ligue 1.

Comme illustré par Opta, Marseille devance désormais Nantes et ses 20 entraîneurs, suivi de Bordeaux et Monaco, avec 16 coachs. La plus grande longévité marseillaise est à mettre au crédit de Didier Deschamps, avec trois ans passés au club, entre juin 2009 et juillet 2012 (avec un titre de champion en 2010).

21 – Entraîneurs différents en Ligue 1 au 21e siècle : 🥇 – Marseille (21) 🥈 – Nantes (20) 🥉 – Bordeaux et Monaco (16) Rengaine. pic.twitter.com/BoIlXJ10tX — OptaJean (@OptaJean) September 19, 2023

Le record d’Europe est cependant détenu par le Hambourg SV, qui a utilisé 27 entraîneurs depuis 2001, dont 20 lorsque le club du nord de l’Allemagne était encore en Bundesliga.

OM est donc synonyme de futur chômage.

