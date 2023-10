Lionel Messi ne pense pas remporter un nouveau Ballon d’or

Sans surprise, il l’a obtenu.

Grand favori pour le Ballon d’or 2023, Lionel Messi a une nouvelle fois été couronné ce lundi soir. Un titre qui récompense sa Coupe du monde glanée avec l’Argentine, ainsi que ses buts en pagaille. Surtout, la Pulga a établi un record supplémentaire : avec ce trophée, le voilà à huit consécrations. Énorme, incroyable… et imbattable ?

En tout cas, l’ancien de Barcelone ou du Paris Saint-Germain ne se voit pas aller plus loin. « Je pense que c’est mon dernier Ballon d’or, je suis heureux d’avoir accompli tout ce que j’ai accompli et d’être le seul joueur avec huit Ballons d’or… Et c’est tout », a en effet réagi le joueur, pour L’Équipe.

De quoi faire de la place pour Kylian Mbappé, voire Cristiano Ronaldo ?

Lionel Messi, vainqueur par défaut