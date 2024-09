Les premiers abonnés de DAZN ne pourront pas profiter de la promotion lancée par la plateforme

Encore loin du compte.

Diffuseur de huit matchs de Ligue 1 sur neuf lors de chaque journée depuis le début de la saison, la plateforme DAZN a lancé ce lundi, face à un nombre d’abonnés particulièrement bas (environ 150 000), une promotion sur sa formule d’abonnement avec engagement. Jusqu’au 22 septembre, une personne souhaitant s’abonner pour l’année à venir pourra bénéficier d’une offre à 19,99€ par mois. Jusqu’ici, celle-ci s’élevait à 29,99€ par mois.

Plus attractive, celle-ci n’est toutefois pas destinée aux clients déjà engagés, indique la plateforme aux nombreux abonnés désireux de faire diminuer d’un tiers le coût mensuel de leur abonnement. Une façon de faire pointée du doigt par de nombreux clients, qui soulèvent un manque d’équité face à la situation et une façon d’encourager les gens à pirater le contenu diffusé par DAZN. Le prix de la formule sans engagement, lui, n’évolue pas, et est toujours fixé à 39,99€ par mois.

Telegram a encore de beaux jours devant lui.

