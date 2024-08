Les contours de l'Icon League, la compétition conceptualisée par Toni Kroos, prennent forme

Dire qu’il aurait pu juste opter pour la pêche ou le scrabble.

Toni Kroos n’a pas de temps à perdre pour sa reconversion. Tout comme Gérard Piqué et sa Kings League, l’ancien international allemand lance sa propre ligue de football : la Icon League. Une idée née il y a maintenant un an, mais dont les contours prennent enfin forme. La compétition aura ses propres règles et ses équipes intègreront des personnalités liées de près ou de loin au football. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Breel Embolo et Ismail Jakobs (AS Monaco), Alphonso Davies (Bayern Munich) ou Franck Ribéry pour la touche frenchy.

La Icon League se jouera dans la Lanxess Arena de Cologne, en Allemagne et au menu, 14 équipes présidées par les personnalités s’affronteront à partir du 1er septembre, avec des règles particulières. Contrairement à la compétition de Gérard Piqué, pas de cartons ou de penaltys spéciaux, mais un terrain d’une dimension un tout petit peu supérieure au futsal (45×22 mètres, par rapport aux 40×20 du futsal). Un match à 5 contre 5, sans sortie de balle avec des petits murets autour de l’aire de jeu, tout est fait pour que la partie soit la plus dynamique possible. Bref, un format différent du football à 11, mais pas aussi fantasque que la Kings League.

Le putsh sur le football traditionnel continue.

João Neves : milieu de poche et bonne pioche