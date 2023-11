La nouvelle filouterie des clubs anglais

Cristiano à Newcastle ?

Le vote sur l’interdiction aux clubs de Premier League de se faire prêter des joueurs venant de clubs avec les mêmes propriétaires a rendu son verdict. Résultat : les propriétaires ont voté contre une nouvelle réglementation à ce propos. Alors, les clubs, comme Newcastle (détenu par le fonds souverain d’Arabie saoudite) ou Crystal Palace (en partie propriété d’Eagle Football) pourront contracter des prêts de joueurs venant de leur(s) club(s) satellite(s).

🚨 BREAKING: Premier League clubs have voted against ban on clubs loaning players from within the same ownership group.

It means Newcastle can sign players on loan from PIF owned clubs — and same for other clubs like Crystal Palace with Lyon and similar situations. pic.twitter.com/rQqkkzpzpm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2023