Les clubs de Ligue 1 ont plus dépensé que ceux de Liga pendant le mercato

Le mercato plus cher que les droits TV.

Les clubs français ont sorti le grand jeu cet été, reléguant leurs voisins espagnols au second plan. D’après les chiffres fraîchement publiés par la FIFA, la Ligue 1 s’est transformée en Premier League du « pauvre », avec des dépenses atteignant 630 millions d’euros, devançant ainsi l’Espagne, restée à 541,8 millions d’euros.

Le PSG, grand prince, a mené la danse avec un investissement de 170 millions d’euros, suivi de près par l’Olympique lyonnais, qui a misé 143 millions d’euros sur son renouveau. Derrière, l’OM et le Stade rennais pointent avec 85 et 78 millions d’euros, même si le club breton a vendu pour plus de 130 millions d’euros dans le même temps.

Si l’Angleterre conserve son trône avec 1,5 milliard d’euros dépensés, et que l’Italie s’accroche à la deuxième place avec 746 millions, la France se place en solide troisième du classement. L’Espagne, de son côté, se retrouve au pied du podium, sans avoir eu à sortir le chéquier pour un certain Kylian Mbappé (enfin, sans parler du gros salaire).

Est-ce que ça veut dire qu’on va tout casser dans les compétitions européennes cette saison ?

