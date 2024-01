Le TAS donne raison à Séville dans le licenciement de Joris Gnagnon

Pep Guardiola aurait donc pu licencier Samir Nasri.

Le FC Séville vient de remporter une bataille judiciaire importante dans le monde du sport professionnel. Le Français Joris Gnagnon avait été licencié en 2021 pour « manque de professionnalisme » car il pesait plus de 100 kilos. Le joueur avait porté plainte et le FC Séville vient de gagner, définitivement et sans possibilité d’appel. Pour le TAS, cette condition est « incompatible » avec les normes du football professionnel. En septembre 2022, la FIFA avait déjà rejeté les demandes du joueur qui réclamait quatre millions d’euros. Le club andalou a fixé des limites de poids pour ses joueurs que le Tribunal Arbitral du Sport a jugé « raisonnables et équitables ». Les Rojiblancos avaient ouvert avant le licenciement quatre procédures disciplinaires à l’encontre de Gnagnon.

La sentence arbitrale souligne la désobéissance répétée du défenseur aux directives établies en matière de maintien en forme, ce qui constitue un « motif valable de licenciement ». Sans club à 27 ans après son départ de Séville (17 apparitions seulement), Joris Gnagno avait été recruté par Saint-Étienne mais il n’y a passé que quatre petits mois. Les mêmes raisons avaient conduit les Stéphanois à se séparer de l’ancien international espoirs français (3 sélections).

