Le PSG prêt à lancer sa propre structure de MMA ?

Toujours désireux de développer sa marque à l’international, le Paris Saint-Germain réfléchirait à lancer sa propre sructure de MMA, à en croire Le Parisien. Un projet de longue date pour un club qui compte une section handball et judo. Justement, Djamel Bouras, le président de la section judo du club, serait largement impliqué dans ce projet, aux côtés d’Ali Abdelaziz, l’un des managers les plus puissants du MMA et de l’ancienne star des octogones, Khabib Nurmagomedov, lequel a déjà été invité au Parc des Princes.

Retraité, le Daghestanais a désormais créé un club à Moscou, mais conserve un lien privilégié avec le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Il était d’ailleurs présent au Qatar lors de la Coupe du monde en décembre dernier. Toujours selon Le Parisien, le club reconnaît travailler sur un tel projet, mais rien n’est encore acté quant à l’implication du Paris Saint-Germain dans un nouveau sport.

