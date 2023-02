Le propriétaire de l’AC Milan va assister à son premier match depuis septembre

Le point Cardinale.

Gerry Cardinale, propriétaire du fonds américain Red Bird qui possède l’AC Milan depuis août dernier, sera dans les tribunes de San Siro pour le huitième de finale de la Ligue des champions entre les Rossoneri et Tottenham. Il assistera là à son premier match depuis le 3 septembre et un derby remporté contre l’Inter (3-2), soit la première rencontre après son acquisition du club trois jours plus tôt. En marge de la rencontre, Cardinale tiendra des réunions avec la direction du club, d’après la Gazzetta dello Sport.

Est-il seulement au courant de la crise que traverse son équipe ?