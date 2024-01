Le président de la CAF rassure sur le dispositif de sécurité de la CAN

La fameuse poudre de perlimpinpin ?

Ce vendredi, le président de la CAF a donné une conférence de presse à Abidjan, à la veille du début de la CAN 2023. Alors que l’édition précédente, au Cameroun, avait été très tendue et marquée par le drame d’Olembé, Patrice Motsepe s’est voulu rassurant : « Je suis satisfait des mesures de sécurité qui ont été prises pour s’assurer que nous allons éviter l’expérience douloureuse que nous avons eue au Cameroun, et qui était tout à fait évitable. Notre objectif est de faire du football africain un football de classe mondiale. »

En outre, les autorités ivoiriennes ont investi environ 1,5 milliard de dollars dans les infrastructures de la Coupe d’Afrique et mobilisé 17 000 policiers pour toute la durée de l’événement, afin de s’assurer de son bon déroulement.

Place à l’épreuve du feu.

