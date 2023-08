Le départ de Mancini en Arabie saoudite ne passe pas en Italie

Pas prophète en son pays.

Alors que le monde du football a appris ce dimanche la démission de Roberto Mancini de son poste de sélectionneur de la Nazionale, les critiques à l’égard du choix de l’ancien joueur de la Sampdoria n’en finissent plus de pleuvoir. La Gazetta dello Sport a publié un éditorial sévère à l’encontre du probable futur sélectionneur de l’Arabie saoudite : « Mancini n’a aucune excuse, il n’y a pas d’échappatoire à l’équipe nationale. On peut quitter un banc d’un coup, même le bleu, mais pas comme ça, avec un simple mail, sans se soucier de personne : des supporters, des passionnés, y compris des Italiens qui ne s’intéressent pas au football ».

Le journal fait ici référence au fait que Mancini aurait envoyé un mail à Gabriele Gavrina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), pour le prévenir de sa décision. L’ancien coach de la sélection Arrigo Sacchi se montre également déçu par la décision du sélectionneur champion d’Europe en titre : « Si l’argent compte le plus, ce n’est pas bon pour le football. Le timing n’est pas le meilleur, nous devons comprendre s’il y a autre chose derrière ». Même si le Corriere dello Sport se montre plus indulgent envers Mancini, la plupart des médias italiens vont dans le sens de la Gazzetta dello Sport. Pour prendre sa place, les noms de Luciano Spalletti et d’Antonio Conte sont évoqués.

Du moment que ce n’est pas Allegri, les tifosi s’en contenteront.

