Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ CA Beglais vs. CASH Sainte-Hélène (Seniors Régional 2)

Sur une montée du latéral droit, le CA Beglais développe une belle action dans l’axe. Le coéquipier trouvé dévie vers un partenaire en une touche. À l’entrée de la surface, le joueur béglais fixe le défenseur puis remet le ballon à son envoyeur. Après avoir dribblé un premier défenseur, il enchaîne avec une feinte de frappe, avant de conclure son action. Un beau but collectif de soliste : la totale.

2/ Perpe/Sadroc vs. US Lanteuil (Seniors Départemental 1)

Lancé en profondeur, l’ailier droit de l’US Lanteuil remet le ballon en retrait à un coéquipier près du coin de la surface de réparation. En une touche, le joueur transmet le cuir à son attaquant situé à l’autre côté de la boite. Et c’est là que la magie Thierry Henry opère, avec un bel enroulé qui vient se loger sous la barre.

3/ FC Saint Fraigne vs. ES Fleac (Seniors Départemental 3)

Alors que l’ES Fleac a un coup franc sur le côté gauche de la surface, le tireur semble totalement se louper avec une vieille frappe mollassonne sous le mur. Le ballon est sur le point de sortir, mais un coéquipier a bien anticipé et grâce à une talonnade en retrait, sert sur un plateau son n°4 qui n’a plus qu’à terminer. Combinaison travaillée à l’entraînement ou fail bien rattrapé ? On vous laisse seul juge.

4/ Mascaret FC vs. FC Sarlat Marcillat (Seniors Régional 2)

Tout se joue lors du duel près de la ligne de touche. Le latéral manque le ballon et laisse son vis-à-vis de Sarlat Marcillat contrôler le ballon et trouver son attaquant dans la boîte. La suite ? Contrôle, crochet intérieur, patate dans la lucarne. « Cette mine ! », s’enflamme un supporter tandis qu’un autre lui répond : « Ah là, y a rien à dire. »Effectivement, rien d’autre à ajouter.

5/ FC Medoc Ocean vs. SA Mérignac (Seniors Départemental 1)

Dans la foulée d’un mauvais dégagement de Mérignac, un milieu de Médoc Océan a laissé parler son talent à l’état brut. Feinte, dribble, feinte de frappe, et pour finir un joli enroulé au ras du poteau, le tout sous le cri des supporters. Une superbe action individuelle, digne de « Kyk’s » au PSG.

 

