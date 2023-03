Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ Achenheim vs FCSR Haguenau (U13 D2 Alsace)

En Alsace, on cultive le talent dès le plus jeune âge. La preuve avec ce but venu tout droit d’un match de catégorie U13. Sur corner, un joueur d’Haguenau trouve parfaitement son coéquipier au cœur de la surface. Numéro 14 sur le dos, ce dernier ne se pose pas de question et reprend la balle de volée. Résultat : une frappe imparable qui termine dans la lucarne du gardien d’Achenheim. Solide.

2/ SC Angérien vs Niort St Lig (Régional 1 Nouvelle-Aquitaine)

Voilà ce qu’il se passe quand on ne fait pas les choses jusqu’au bout. Bataille au cœur du milieu de terrain, un joueur du SC Angérien récupère la balle et élimine son adversaire direct. Ce dernier tente de le retenir en lui tirant le maillot, mais finit par le lâcher. L’arbitre laisse l’avantage, et le joueur local décide de punir ce geste antisportif en envoyant une grosse mine du gauche, à une trentaine de mètres des buts. Le gardien ne la voit pas venir et ne peut que constater les dégâts.

3/ USAM Montbron vs ETS Linars (Coupe de Charente)

Voilà une action bien construite comme on les aime. À la réception d’une chandelle au milieu de terrain, un joueur de l’USAM Montbron lance parfaitement son attaquant entre deux défenseurs de Linars. Ce dernier partenaire s’emmène parfaitement la balle, puis entre dans la surface avant de décaler un coéquipier. Son enchaînement contrôle-crochet-frappe est nickel et empêche les défenseurs et le gardien d’intervenir.

4/ Sarlat Marcillac FC vs Bergerac Périgord FC (Régional 2 Nouvelle-Aquitaine)

Deux touches de balle auront suffi aux joueurs de Bergerac pour remonter le terrain sur cette action. Tout part d’une balle en cloche très inspirée. À la retombée d’un ballon dans ses 30 mètres, un joueur bleu reprend de volée pour une longue ouverture en profondeur à destination de son attaquant. Après avoir pris de vitesse son défenseur, le joueur anticipe la sortie du gardien en touchant astucieusement le ballon juste après le rebond pour l’envoyer dans les airs. Une touche de balle largement suffisante pour lober le portier et le joueur n’a plus qu’à accélérer et conclure dans le but vide. Une réalisation très… aérienne.

5/ Poey Lescar vs La Brede FC (Régional 3 Nouvelle-Aquitaine)

Et on termine avec un classique qui fait toujours son effet quand il est bien réalisé : la frappe lucarne opposée après avoir repiqué dans l’axe. Lancé sur la gauche, le joueur de La Brede FC remonte son couloir. Pas spécialement attaqué aux 20 mètres, il se remet donc sur son pied droit et déclenche une grosse frappe. La balle est flottante et retombe juste sous la barre d’un gardien malheureux qui n’a rien pu faire sur le coup.

