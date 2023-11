Adrien Thomasson sur Elye Wahi : « Il faut être comme avec un enfant avec lui »

Moi, Wahi, 20 ans, 1m81.

Présent au micro de l’After après la victoire de Lens face à Marseille ce dimanche soir (1-0), Adrien Thomasson s’est évidemment penché sur la victoire lensoise à Bollaert, mais a aussi été interrogé sur les performances d’Elye Wahi et sur ses axes de progression. L’ancien nantais n’a pas caché que sa relation sur le terrain avec son attaquant n’était pas encore parfaite, « il y a pas mal de réglages à faire. »

Rieur, Thomasson a surtout concédé que son jeune coéquipier faisait parfois son âge, 20 ans, surtout au niveau de la concentration, « Il faut être derrière lui en fait », « il ne faut pas le lâcher ». Relancé sur le sujet, le milieu de terrain a développé sans langue de bois : « Parfois, quand on fait des séances vidéo, on sent qu’il a des moments d’absences. Sur le terrain, il faut être comme avec un enfant je dirais, il faut tout le temps être derrière lui. » Mais du côté artésien, on préfère voir le positif et se rappeler de la marge de progression de l’international Espoirs : « Il peut tellement nous apporter que c’est pour son bien au final. Et il commence petit à petit [à corriger ses défauts], même si voilà, il y a des joueurs qui arrivent à maturité un peu plus rapidement, mais je pense qu’il peut bien correspondre à notre façon de jouer. »

🗣️ "Ce but nous libère vraiment. Dans notre dynamique, nous avions besoin de gagner avant la trêve. On a mieux fini que les Marseillais." 🔴🟡 Adrien Thomasson en direct dans l'After Foot après la victoire de Lens 1-0 face à Marseille. #RMCLive pic.twitter.com/ttSPSboXGG — After Foot RMC (@AfterRMC) November 12, 2023

Un petit frère qui claque presque un but par match.

Les notes de Lens-Marseille