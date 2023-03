Best of des buts amateurs du week-end !

Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Languidic FC vs Landaul SP (District 2)

Superbe une-deux sur près de quarante mètres entre les deux joueurs de Landaul. Au bout d’un beau débordement, l’ailier droit ressert le n°14 qui a bien suivi l’action. Dans la surface, la conclusion est chirurgicale, digne d’un avant-centre norvégien. Une belle reprise de volée du pied droit qui laisse le gardien adverse pantois.

2/ Bassens CMO vs CA Beglais (Coupe de Gironde Seat Skoda)

Des supporters à l’accent brésilien, un maillot jaune, un avant-centre technique, et pourtant ce but n’est pas l’œuvre de la Seleção, mais du CMO Bassens. Servi dans le dos de la défense, l’attaquant bassenais enrhume son vis-à-vis d’une talonnade derrière la jambe d’appui et termine d’un petit piqué au-dessus du gardien. Un vrai golazoooo.

3/ Marmande FC vs Mérignac SA (match amical U14)

Il est le défenseur le plus loin du ballon au moment où l’arbitre signale cette faute au milieu de terrain. Mais ce jeune Marmandais a tout de suite vu le gardien avancé. Il s’élance à pas de velours, l’air de rien, pour ne pas éveiller les soupçons, avant d’envoyer un bombazo incroyable qui lobe le portier adverse. Un but de cinquante mètres que les supporters ont apprécié : « Belleeeee ! »

4/ Gontaud US vs Castelmoron FC (Coupe 47 Egoualc”h Intersport)

Le n°8 de l’US Gontaud n’est visiblement pas un adepte du « comme elle vient », que l’on peut souvent entendre au bord des terrains de foot le week-end. Lui préfère contrôler pour mettre un premier adversaire dans le vent, avant d’envoyer sa frappe lourde qui se loge sous la barre.

5/ Stade ruffecois vs UAS Verdille (Seniors départemental 2)

Lancé dans le dos de la défense, l’attaquant verdillois profite d’un gardien parti à la pêche (et qui visiblement joue en espadrilles) pour lui mettre un petit lob des 25 mètres. Une réalisation technique grandement appréciée par son banc de touche.

