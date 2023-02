Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Plancoet Arguenon FC vs US Liffré (Séniors Régional 1)

Comment montrer que tu es un grand fan de James Ward-Prowse sans le dire ? Le n°9 de l’US Liffré l’a fait en inscrivant ce coup franc exceptionnel. D’une frappe sèche de l’intérieur du pied, l’attaquant breton a nettoyé la lucarne adverse.

<iframe style= »position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; » scrolling= »no » frameborder= »no » allowfullscreen width= »100% » height= »100% » data-thumbnail= »https://rematch-data-wasabi.b-cdn.net/videos/matches/cfr2bi4khm4s70m4gi50/usliffrefoot/2023-02-26T16%3A22%3A26Z/cftoein70jfc70i1b8u0/thumbnail_1677428556263.jpg » src= »https://www.rematch.tv/video/embed/cftoein70jfc70i1b8u0″></iframe>

2/ OFC vs CS Chassors (Séniors Départemental 4)

Avec cette reprise de volée en première intention de l’extérieur de la surface, le joueur de Chassors a inscrit le but que nous avons tous rêvé de marquer. La plupart du temps, ce genre de frappe finit sur le pare-brise d’une voiture garée derrière le but. Prenons en donc tous de la graine. Y compris le gardien d’OFC coupable de ce six mètres bien raté.

<iframe style= »position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; » scrolling= »no » frameborder= »no » allowfullscreen width= »100% » height= »100% » data-thumbnail= »https://rematch-data-wasabi.b-cdn.net/videos/matches/cfr29ktdfoms70ej6gfg/chassorscs/2023-02-26T14%3A13%3A13Z/cftmi5c37okc70a8cejg/thumbnail_1677420823337.jpg » src= »https://www.rematch.tv/video/embed/cftmi5c37okc70a8cejg »></iframe>

3/ US Bouscataise vs Martignas Illac (Séniors Régional 3)

La saviez-vous ? Le fils d’Arjen Robben est droitier et joue à Martignas Illac. Ce week-end, il a rendu un bel hommage à son papa avec cette frappe sublime, déclenchée en rentrant dans l’axe du terrain pour aller chercher la lucarne opposée. Le gardien, pourtant de grande taille, ne peut que constater les dégâts.

https://www.rematch.tv/match/cfr2dc39608c70bctl10?videoId=cft536tkf4gc70klhl40

4/ AS Badaroux vs Vaillante Aumonaise (Coupe Dalut Lozère)

Ce but du n°8 de l’AS Badaroux mérite les envolées lyriques d’un commentateur argentin. Son contrôle de la poitrine au départ de l’action est déjà remarquable mais ce n’est pas grand chose par rapport aux deux coups du sombrero qui suivent. La finition ne pouvait pas être autre qu’un lob tout en toucher. Si la dame derrière la main courante préfère s’arrêter sur les errements défensifs, nous saluons l’exploit individuel du jeune Badarousien.

<iframe style= »position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; » scrolling= »no » frameborder= »no » allowfullscreen width= »100% » height= »100% » data-thumbnail= »https://rematch-data-wasabi.b-cdn.net/videos/matches/cfr2apvc7bms70j6rfig/facebook_10230283503929681/2023-02-26T14%3A59%3A59Z/cftn7tmvcvis70ekadc0/thumbnail_1677423608776.jpg » src= »https://www.rematch.tv/video/embed/cftn7tmvcvis70ekadc0″></iframe>

5/ FC Nord Est Aubois vs US Montier en Der

« Soutien ! » réclame le coach de l’US Montier en Der lorsqu’il voit son attaquant s’excentrer dans la surface adverse. Mais lui n’en a pas besoin, il va se débrouiller comme un grand pour marquer au bout d’un numéro digne d’un ailier brésilien. Nos pensées vont au gardien qui a dû cauchemarder de cette feinte de frappe… suivie d’une subtile louche.

<iframe style= »position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; » scrolling= »no » frameborder= »no » allowfullscreen width= »100% » height= »100% » data-thumbnail= »https://rematch-data-wasabi.b-cdn.net/videos/matches/cft18t6ov3gc709j1bqg/steph35/2023-02-25T14%3A29%3A40Z/cft1mnh3qrac70vsjbvg/thumbnail_1677335391804.jpg » src= »https://www.rematch.tv/video/embed/cft1mnh3qrac70vsjbvg »></iframe>