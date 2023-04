Best of des buts amateurs du week-end  !

Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ US Conchoise vs Football Club du Pays de Neubourg (Régional 3)

Sur ce ballon mal renvoyé par la défense conchoise, le joueur du Football Club du pays de Neubourg, en embuscade derrière la défense, reçoit le ballon dos au but. Après une belle amortie de la poitrine, il prend le temps d’exécuter une retournée acrobatique digne des plus belles réalisations de JPP. Surpris, le gardien n’a même pas le temps de réagir !

2/ CMO Bassens vs Casseneuil AV F

L’équipe bassenaise est une habituée de la rubrique. Il y a quelques semaines déjà l’équipe girondine s’était illustrée par un sublime but. Ce week-end, rebelote avec ce bombazo. Alors que le coup franc paraît plutôt placé pour un droitier, c’est bien le n°7 gaucher qui prend ses responsabilités en envoyant une lourde frappe coup de pied sous la barre. Merci le mur.

3/ AS Ribeauvillé vs Andolsheim (Coupe Crédit Mutuel Colmar)

Cet ailier ribeauvillois a inscrit ce week-end le but que tous les attaquants excentrés rêvent de marquer. Servi par son milieu de terrain, le n°13 fixe son adversaire avant de rentrer dans l’axe. Ensuite la magie opère avec cette frappe du droit à la Franck Ribéry qui file sous la barre.

4/ GJ Linars/Nersac/Fléac vs Libourne FC (Régional 1)

À l’entendre, le vent soufflait fort sur le stade Jean-Michel-Lamoureux ce samedi 1er avril. Cela a probablement aidé le tireur de l’Entente Linars-Nersac-Fléac à inscrire ce coup franc direct. Encore fallait-il tenter ce bijou !

5/ Stade Pessacais US vs Stade Saint Médardais (Départemental 2)

L’ambiance était folle au stade de Bellegrave à Pessac ce dimanche. Et on peut le comprendre au vu du scénario de cette fin de match. Le contexte : les locaux, invaincus cette saison, perdent 2-1, mais obtiennent un dernier corner. Les supporters du SPUC Football poussent comme jamais derrière les Bleu et Blanc. Des encouragements qui donnent des ailes au gardien du club, Luka Riffaud, monté dans la surface adverse. Après une bonne remise au second poteau, le ballon revient sur lui, et c’est alors qu’il tente et marque d’un sublime ciseau retourné. Fou.

