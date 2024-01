Le Barça se fait peur mais évite le piège à Barbastro

Barbastro 2-3 FC Barcelone

Buts : de Mesa (60e), Prat (90e+3 S.P.) // Fermín (18e), Raphinha (51e), Lewandowski (88e S.P.)

Par la petite porte.

Loin d’être souverain en deuxième période, le Barça a serré les dents pour écarter l’UD Barbastro, pensionnaire de quatrième division, et rallier les huitièmes de finale de la Coupe du Roi (2-3). Arnau Fabrega a retardé l’échéance avec une bonne sortie devant Ferran Torres (6e) et une parade du pied sur un tir de João Félix (16e). Le portier aragonais a cependant dû s’incliner lorsque le centre de Raphinha a trouvé le plat du pied de Fermín López, auteur de son troisième but cette saison (0-1, 18e). Pas en réussite, Félix s’est ensuite vu refuser son but de la tête pour un hors-jeu très limite (42e).

🇪🇸⚽ Premier but du match ! Il est signé Fermin Lopez ! Le match en direct dans votre espace TV > https://t.co/HVE6rPoeAb pic.twitter.com/cbn9xosetZ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 7, 2024

Gonpi aurait pu sanctionner l’inefficacité blaugrana, mais sa frappe, cadrée, n’était pas assez bien placée pour inquiéter Iñaki Peña (47e). Averti, le FC Barcelone s’est mis à l’abri dans la foulée grâce à Raphinha, à la réception d’un centre d’Hector Fort au deuxième poteau (0-2, 51e). Le renard Adria de Mesa a néanmoins relancé Barbastro sur un corner (1-2, 60e). Fidèle à lui-même, Fabrega s’est opposé au coup de tête de Jules Koundé (65e) et a gardé son sang froid face à Ferran Torres (83e). La main de Javito a finalement permis à Robert Lewandowski de tuer le suspense sur penalty (1-3, 88e). Marc Prat a encore réduit l’écart, lui aussi sur péno, mais trop tard (2-3, 90e+3). Malgré un contenu discutable, le Barça reste en course pour conquérir une 32e Copa del Rey et disputera les huitièmes de finale dans une dizaine de jours.

Pas sûr que les rois mages soient encore dans les parages.

Barbastro (5-4-1) : Fabrega – Gascó, Mingotes, Israel, Jaime, Carbonell (Reques, 66e) – Bautista (Sidibé, 46e), Javito, Gonpi (Val, 82e), Rausell (Crespo, 66e) – De Mesa (Marc, 71e). Entraîneur : Daniel Martínez Monzón.

Barcelone (4-3-3) : Peña – Fort, Christensen (Martinez, 64e [Roberto, 74e]), Araujo, Koundé – Fermín, Romeu (Gündoğan, 72e), de Jong – Félix (Lewandowski, 72e), Torres, Raphinha (Roque, 64e). Entraîneur : Xavi.

