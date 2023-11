Le ballon de l’Euro 2024 a été dévoilé

Un ballon de technologie.

Adidas a dévoilé ce mercredi devant le stade Olympique de Berlin le ballon de l’Euro 2024, nommé « FussBallliebe » (qui signifie « l’amour du football » pour celles et ceux qui n’ont pas fait allemand première langue ou qui ont tout oublié). Le tirage au sort de la phase de groupes de l’évènement aura lieu le 2 décembre 2023, avant le début de la compétition le 14 juin (finale le 14 juillet).

La marque aux trois bandes fournit le ballon de l’Euro depuis 1968 et le modèle « Telstar Elast ». D’autres modèles ont marqué l’histoire de la compétition comme « l’Uniforia » qui n’a pas souri à Mbappé à l’Euro 2021, le « Roteiro » qui a porté chance aux Grecs en 2004, ou le mythique « Etrusco Unico » cher aux Danois en 1992.

Mais « FussBallliebe » est le premier ballon d’un Championnat d’Europe à être équipé de la technologie « Connected Ball », dont son cousin « Al Rihla », sphère de la dernière Coupe du monde, était déjà équipé. « Une technologie qui offre une sensation sans précédent des mouvements du ballon, contribuant au processus de prise de décision des arbitres assistants vidéo de l’UEFA. L’enveloppe extérieure du ballon est portée par le CTR-CORE qui est conçu pour la précision et la cohérence, favorisant un jeu rapide et précis avec une forme et une rétention d’air maximales », se vante l’UEFA.

L’instance du foot européen ajoute : « Le design de FussBallliebe s’inspire du mouvement du ballon et de la dynamique du jeu à travers des formes ailées noires accentuées par des bords, des courbes et des points colorés. L’utilisation de couleurs vives, rouge, bleu, vert et orange, célèbre à la fois l’éclat que les nations en compétition apportent au tournoi et la simplicité pure du football qui suscite l’amour des fans du monde entier. Des illustrations de chacun des stades du tournoi apparaissent sur le ballon, ainsi que le nom de chaque ville hôte. »

Go Go Gadget au ballon.

