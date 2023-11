L’avis bien bancal de Luis Fabiano sur Erling Haaland

Luis attaque.

Parfois critiqué pour son attitude robotique ou son manque d’émotion, Erling Haaland n’a pas que des fans dans l’univers du football. Mais ce que même ses détracteurs les plus avisés se refusent généralement à lui imputer, c’est d’être inefficace. Pourtant, cela n’est pas vraiment du goût de Luis Fabiano, retraité depuis 2017. Renard des surfaces redouté et fin technicien, le Brésilien a longtemps fait trembler les filets dans son pays natal et en Europe. Avec 380 buts en carrière, il fait même partie des meilleurs finisseurs du 21e siècle. Mais ses avis footballistiques ne semblent pas être du même acabit puisqu’il a décidé de s’attaquer au buteur de Manchester City, avec des arguments assez étonnants, au cours d’une interview avec la chaîne Youtube Benjamemucho. « Je briserais aussi tous les records de Haaland, s’est-il lâché. Avec cette équipe et les opportunités qu’il a ? Je briserais quand même son record. »

Expliquant que les buts d’Haaland viennent donc essentiellement de ses coéquipiers et non de ses qualités, il a été confronté par le journaliste, qui lui a demandé à qui il devait l’ensemble de ses propres buts. Ce à quoi le Brésilien a répondu sans oublier ses anciens partenaires, mais en remettant une couche sur les problèmes de Haaland à la finition ! « Merci aussi à mes coéquipiers, a-t-il déclaré dans un bref instant de lucidité. Mais il y a aussi ma qualité devant le but. Haaland a 30 occasions et marque 3 buts. Si j’avais 30 occasions, je marquerais 10 ou 20 buts. C’est la différence ». Selon le site FBref, on se rend rapidement compte que le buteur norvégien est plutôt à un but tous les trois tirs depuis le début de sa carrière, soit un ratio bien plus élevé que ne veut le faire croire Luis Fabiano.

Tellement fort qu’il a quitté Séville pour le Brasileirão ou la deuxième division chinoise !