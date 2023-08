Laurent Nicollin défend Nasser al-Khelaïfi sur le dossier Mbappé

Entre présidents, on se comprend.

Tandis que le départ de Kylian Mbappé n’est toujours pas acté et que le joueur n’a pas participé à la tournée asiatique du Paris Saint-Germain, Laurent Nicollin a volé au secours du président du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi. À la tête de Montpellier depuis 2017, il a tenu à apporter son soutien à son homologue parisien dans une interview accordée à RMC Sport, publiée ce vendredi.

Après avoir relativisé la situation de l’attaquant français tout en affirmant que ce serait une bonne chose que l’international français reste en Ligue 1, Laurent Nicollin a déclaré : « Il y a eu un signal fort envoyé par Nasser. C’est qu’il doit se sentir trahi, floué quelque part. On ne peut pas d’un côté le critiquer à longueur de saison en disant que ce n’est pas un président qui impose et là au moment où il le fait… C’est qu’il estime qu’il doit le faire pour l’intérêt de son club, a assuré le président de Montpellier avant de mettre un tacle à l’attaquant du Paris-SG. Connaissant un peu le monde des êtres humains et le football, lui (Mbappé, ndlr), n’a aucun intérêt à négocier quelque chose puisqu’il sera libre à la fin de la saison et il gagnera plus que ce qu’il gagne déjà. Après c’est une autre planète. Humainement… je pense certaines choses que je ne dirai pas mais ce n’est plus du football. »

Si Mbappé reste à Paris, les retrouvailles avec Montpellier risquent d’être animées.

Les notes de la 26e journée de Ligue 1