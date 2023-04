Laurent Blanc : « On vit dangereusement »

« Vivre dangereusement », le nouveau téléfilm de TF1.

Difficile vainqueur à Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 33e journée de Ligue 1 (1-2), l’Olympique lyonnais maintient ses espoirs d’Europe, en mettant la pression sur Lille et Rennes, qui doivent s’imposer ce week-end pour garder une avance. Malgré les trois points, tout n’a pas été parfait du côté des Rhodaniens, réduits à dix en toute fin de match après l’expulsion de Castello Lukeba, qui avait égalisé en première période. « Lukeba a vécu une soirée difficile. Cela arrive. Nous avons aussi eu des occasions très nettes pour tuer le match, et nous n’avons pas su le faire. On vit dangereusement, et nous n’avons pas terminé à onze », a analysé Laurent Blanc en conférence de presse.

À l’image du joli but collectif marqué par Maxence Caqueret, l’OL a tout de même montré par séquence quelques mouvements intéressants, même si le coach lyonnais n’est pas satisfait par la prestation de ses jeunes : « Par moments, nous avons joué notre jeu. Heureusement d’ailleurs, car nous n’aurions pu réussir uniquement avec de l’impact physique. Mes jeunes joueurs peuvent et doivent encore progresser, notamment dans l’utilisation du ballon. » Rayan Cherki, lui, est resté sur le banc. « Il n’a pas commencé, car il doit retrouver un peu de fraîcheur. Il a beaucoup enchaîné dernièrement, pour la première fois de sa carrière. Il sera bien pour les cinq derniers matchs », a justifié le Président après le succès.

Crucifiés à Gabriel-Montpied dans deux semaines, vous l’aurez lu ici.

Lyon maîtrise Strasbourg et croit encore à l'Europe