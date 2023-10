La sortie cash de Luis Enrique à l’encontre de Marco Verratti

Effectivement, ça ne pouvait pas bien passer.

Marco Verratti, c’est un peu l’ex-toxique de Luis Enrique. L’Espagnol est fou amoureux de l’Italien, mais dès que l’on sort du carré vert, la relation est impossible. Pourtant tout aurait pu fonctionner d’un point de vue footballistique. Talentueux balle au pied, « petit hibou » avait semble-t-il ce qu’il fallait pour s’imposer comme l’un des maillons forts de ce PSG. Tout sauf l’hygiène de vie.

Le Parisien relate ainsi que l’ancien technicien de la Roma ou de Barcelone a exprimé ses réticences à Verratti dès ses premiers pas à Poissy, dans des termes on ne peut plus clairs : « Tu es le prototype du joueur que je déteste ». Dommage pour le foot, la rigueur et le management passent avant, et l’Italien a pris la direction de l’Arabie Saoudite, sans disputer un seul match officiel avec Paris cette saison.

Regrets et fantasmes éternels.

