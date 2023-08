La Ligue saoudienne prévient : elle n’a pas l’intention de s’arrêter

C’est pas bientôt fini ?

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’Europe connaît un exode de ses représentants vers l’Arabie saoudite. La vague de départs donne des sueurs froides à Jürgen Klopp, qui s’est fait chiper trois joueurs majeurs, avec Roberto Firmino, Jordan Henderson et Fabinho. L’entraîneur de Liverpool n’a pas de quoi être rassuré puisque la Saudi Pro League est loin d’en avoir terminé. « Je pense que les budgets sont en place depuis un certain nombre d’années et je ne vois pas cela ralentir. Je travaille dans le sport depuis quarante ans et je n’ai jamais vu un projet aussi grand et aussi déterminé à être un succès », a indiqué Peter Hutton, membre du conseil d’administration de la Ligue saoudienne, à l’AFP.

Les arrivées successives de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Riyad Mahrez renforcent le Royaume et affaiblissent l’Europe. Ce n’est « pas nécessairement une mauvaise chose », selon Peter Hutton, si le Vieux continent perd progressivement son monopole et sa suprématie. Au contraire du championnat chinois, ou à moindre mesure de la MLS, la Saudi Pro League semble promis à un plus bel avenir avec des signatures de joueurs un peu plus frais.

Tremble Jürgen, Marcos Llorente va s’engager à Al-Ahli !

La France a rendez-vous avec le Maroc en huitièmes