La Fédération espagnole se plante et empêche Irene Paredes de fêter sa centième sélection

La Fédé espagnole continue de se surpasser.

Depuis la finale de la Coupe du monde 2023 remportée en août dernier au nez et à la barbe de l’Angleterre (1-0), le football féminin espagnol est tiraillé par les scandales autour de Luis Rubiales ou par les succès toujours nombreux, récemment concrétisés par le Ballon d’or d’Aitana Bonmatí. La RFEF s’est toutefois ridiculisée une fois de plus ce mardi alors que les championnes du monde affrontaient la Suisse dans le cadre de la Ligue des nations (victoire 7-1). À cette occasion, Irene Paredes, figure historique de cette génération, devait fêter sa centième cape avec la Roja. Elle en a toutefois été privée par… une erreur informatique.

C’est en tout cas ce que plaide la Fédération espagnole afin d’éclaircir ce couac. La RFEF a envoyé exactement le même groupe que celui de vendredi lors du succès contre l’Italie (1-0), sans se soucier que la joueuse du FC Barcelone était absente sur blessure face aux Italiennes. De la même façon, Amaiur Sarriegi était sur la feuille de match des deux rencontres. Or, elle a quitté le groupe dans la semaine et ne pouvait donc pas prendre place sur le banc et encore moins sur le terrain.

Irene Paredes attendra donc que les ordinateurs se mettent à jour pour devenir centenaire.

