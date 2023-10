La cryptomonnaie lancée par Tottenham fait flop

Se concentrer sur le terrain, c’est bien aussi.

Tottenham a lancé ce jeudi sa cryptomonnaie, suivant ainsi la mode des jetons mis en vente par de nombreux clubs à travers le monde. Des jetons qui ont perdu 25% de leur valeur initiale en l’espace de quelques heures seulement. « Ce partenariat est un autre exemple de la manière dont le club s’efforce de créer des sources de revenus récurrentes supplémentaires. Le but étant de les réinvestir dans nos activités footballistiques », avaient assuré les Spurs au moment d’annoncer le lancement de cette opération, en partenariat avec la plateforme Socios.com. Ces jetons, appelés « tokens », sont à mi-chemin entre cryptomonnaie et NFT et permettent aux fans de participer à certaines décisions de la vie des clubs.

Dommage, c’était pourtant une belle occasion d’être premiers quelque part.

