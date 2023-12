Kylian Mbappé capitaine : « Il a pris son rôle à cœur », se félicite Didier Deschamps

Le capitaine tient fermement le gouvernail.

L’une des décisions fortes de Didier Deschamps en 2023 aura été de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. Un rôle qui va comme un gant au numéro 10 des Bleus, exemplaire sur le terrain et primordial dans la vie de groupe. « Je suis ravi de ce choix, je savais que tout se passerait bien, a déclaré le sélectionneur tricolore au Parisien. Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors. Elle ne lui pèse pas, elle le responsabilise. Il a pris son rôle à cœur, il défend bien ses joueurs, sait faire le lien entre les plus jeunes et les anciens. »

🔵EXCLUSIF | Didier Deschamps dresse un bilan très positif de l’année 2023 et jette un regard enthousiaste sur les prochaines échéances avec l’Euro en juin et les JO en France «J’ai gagné et j’ai envie de gagner à nouveau» ➡️ https://t.co/KVvxRvKpyQ pic.twitter.com/RSwozet0Qo — Le Parisien | sport (@leparisiensport) December 10, 2023

L’attaquant parisien a été préféré à Antoine Griezmann, qui aurait mal vécu le fait d’être privé du capitanat. Cela n’a cependant pas duré, à en croire Deschamps. « Concernant Antoine, à aucun moment je n’ai pensé que j’allais le perdre, a-t-il affirmé. Qu’il ait eu une petite déception, et même une grande, sur le moment oui. Il est vice-capitaine. Grizou a besoin dans le jeu, dans sa façon d’être, de ne pas avoir de contrainte. Être capitaine, ça implique plus de responsabilités, mais aussi certaines contraintes. »

Au vu des récentes prestations de « Grizou » en sélection, difficile de lui donner tort.

