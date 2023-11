Kylian Mbappé botte encore en touche sur son avenir

Spoiler : on n’apprend pas grand-chose.

Auteur d’un lob splendide avec les Bleus lors de la victoire historique face à Gibraltar (14-0), le 300e but de sa carrière, Kylian Mbappé a répondu à une question sur son avenir au micro de Téléfoot : « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça. »

"C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection." Kylian Mbappé sur les questions concernant son futur au PSG (1/2) @SaberDesfa pic.twitter.com/2BkweXg945 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

Libre de tout contrat en juin 2024, le capitaine de l’équipe de France a également parlé de sa relation avec Luis Enrique, son entraîneur du Paris SG, et de ses objectifs : « J’ai des coéquipiers et des entraîneurs qui me demandent toujours plus. Je suis très content qu’il y ait cette exigence autour de moi. […] Sur la feuille statistique, je touche du bois, mais je pense ce sera toujours le cas, j’aurai toujours de bonnes statistiques, mais c’est vrai ment dans le jeu aussi, j’ai envie d’aider mon équipe, offensivement et défensivement. C’est l’objectif. »

Rodé à l’exercice, le garçon.