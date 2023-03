Kevin De Bruyne, actuel meilleur passeur du monde

Des machines à caviar.

Le Centre international d’études du sport (CIES) s’est, ce mois-ci, focalisé sur les passeurs. Et d’après son étude, c’est Kevin De Bruyne (Manchester City) qui domine ce classement des 100 meilleurs passeurs du monde. À partir des données WyScout, qui a collecté dans 75 championnats à travers le monde, l’intégralité des passes décisives effectuées entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023, le Belge arrive ainsi en tête, suivi par Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Lionel Messi (PSG).

Concernant notre Ligue 1, Neymar est l’autre joueur à figurer dans le top 10, aux côtés de l’Argentin. Pour le reste, Jonathan Clauss (OM), Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais), Kylian Mbappé (PSG), Caio Henrique et Aleksandr Golovin (AS Monaco) sont les autres représentants de la L1, dans cet ordre. Enfin, du côté des Français de l’étranger, ce sont Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Karim Benzema (Real Madrid), Alassane Pléa (Borussia M’gladbach) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) qui intègrent ce top 100.

Ça parle dernière passe par ici.

Manchester City fait le job contre Newcastle