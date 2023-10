Kevin Danso avant Lens-Arsenal : « Je me sens parfois plus Anglais qu’autre chose »

Danso, étoiles dans les yeux.

International autrichien, Kevin Danso aurait pu connaître une autre trajectoire. Formé en Angleterre, à Reading et Milton Keynes Dons, le défenseur lensois pouvait prétendre à jouer avec les Three Lions, même en ayant quitté l’Angleterre relativement tôt à 16 ans. Ce soir, à Bollaert-Delelis, il sera opposé à Arsenal, vice-champion du Royaume. Pour L’Équipe, il est revenu sur son rapport au football anglais : « Mon grand frère, dont je suis très proche, est un grand fan d’Arsenal […] Il a même toujours voulu que je les supporte, alors que j’étais fan de United comme mon autre grand frère. Il m’a acheté un maillot quand j’étais jeune ». Sa famille, qui pour une partie vit toujours en Angleterre, sera d’ailleurs présentes dans les gradins de l’enceinte lensoise : « Il [son frère fan des Gunners] sera donc là, comme toute ma famille venue d’Angleterre. »

Il ne sera pas totalement dépaysé contre une équipe qu’il a déjà affrontée à de nombreuses reprises dans sa jeunesse et qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs : « J’ai beaucoup joué contre Arsenal en jeunes avec l’Académie. Ils nous battaient souvent 14-1, 15-0, mais, en grandissant, on a commencé à gagner quelques matchs » . Des équipes au sein desquelles il a déjà joué contre un certain Eddie Nketiah, par exemple. Mais le joueur de Premier League qui l’a toujours fait rêver n’a pas évolué à Arsenal, ni même à MU : « Le joueur qui m’a définitivement marqué, c’est Didier Drogba. Si je le rencontrais, aujourd’hui, je crois que je fondrais en larmes tellement il est important pour moi ». Le Lensois garde en tout cas un souvenir vivace du pays qui l’a vu grandir, et qu’il n’oublie pas : « C’est étrange, je me sens parfois plus Anglais qu’autre chose, parfois plus Autrichien ou Ghanéen aussi. »

L’heure désormais, d’être aussi bon défensivement que Drogba ne pouvait l’être offensivement face aux Gunners.