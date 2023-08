Julien Stéphan : «  Ousmane Dembélé parlait régulièrement du PSG »

Un amour caché.

Alors qu’Ousmane Dembélé devrait s’engager avec le PSG dans les prochaines jours, Julien Stéphan, l’ancien entraîneur de Strasbourg, a fait part de sa joie de voir l’international français revenir en Ligue 1. Le technicien a salué le choix de son ancien protégé au Stade Rennais de signer dans le club de la capitale lors d’un entretien pour RTL. Stéphan a d’ailleurs confié que le Paris Saint-Germain est un club auquel pensait l’ailier droit de 26 ans depuis plusieurs années.

« Le PSG représente quelque chose pour lui. Il fait toujours des choix de carrière dans des clubs qui représentent quelque chose pour lui. C’est important. Il parlait régulièrement du PSG, vous savez, Ousmane, on ne lui fait pas faire ce qu’il n’a pas envie de faire, a assuré le fils de Guy Stéphan avant de poursuivre au sujet des blessures du Français. Ce que je sais, c’est qu’il met tout en place au quotidien justement pour limiter le risque de blessures et pour contrecarrer les quelques difficultés qu’il a rencontrées […] Les blessures, ce n’est pas toujours lié à une problématique d’hygiène de vie, c’est aussi parfois inhérent à la blessure musculaire et à sa spécificité, surtout pour un joueur qui joue aussi beaucoup sur ses qualités athlétiques. »

Il marche déjà dans les pas de Neymar.

