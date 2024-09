Joseph Oughourlian retire sa candidature au conseil d’administration de la LFP

La sulfateuse est de sortie.

Alors que se profilent les élections pour la présidence de la LFP, qui verront s’opposer Vincent Labrune et Cyril Linette, l’instance connaît une importante crise. Ce jeudi soir, Joseph Oughourlian n’a pas été tendre avec les dirigeants du football professionnel français, retirant sa candidature au conseil d’administration de la LFP au vu du contexte. « Alors qu’un simulacre d’élection se profile, j’ai pris la décision de retirer ma candidature au futur conseil d’administration de la LFP que j’avais eu l’honneur d’intégrer en novembre 2022 », a-t-il écrit dans un long post LinkedIn.

« On nous dit qu’on ne pouvait pas faire mieux sur le montant des droits, car il y aurait une crise mondiale des droits sportifs. En regardant les autres ligues, j’ai du mal à le croire. En tout cas, je ne vois pas de baisses aussi importantes ailleurs », dénonce notamment le patron du RC Lens. Avant de conclure : « Le jour où la volonté politique de les adopter sera présente, on saura où me trouver, et j’ai prouvé quelle énergie je peux mettre au profit des causes que je soutiens. Mais en attendant ce moment, cette énergie sera plus utile au RC Lens. »

Elle ne va pas être facile à résoudre, cette crise.

