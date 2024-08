Jonathan David se voit bien rester à Lille

L’espoir fait vivre.

À l’issue de la belle et importante victoire du LOSC face au Slavia Prague (2-0) lors des barrages aller de la Ligue des champions au stade du Hainaut de Valenciennes ce mardi soir, Jonathan David a été interrogé sur son avenir. Buteur à la 52e minute, grâce à une sublime passe d’Hákon Arnar Haraldsson, l’attaquant a lâché une petite phrase qui risque de faire plaisir aux supporters des Dogues.

🎙️ Jonathan David à l’instant sur @CanalPlus : « Il y a encore de belles chances que je sois encore à Lille. Mon envie ? Je suis bien ici, je suis encore sous contrat, on ne sait pas de quoi l’avenir est fait. J'ai encore 1 année de contrat, si je peux la passer ici, c'est bien » pic.twitter.com/tq6T9r30J6 — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) August 20, 2024

« Est-ce que je serai toujours Lillois à la fin du mercato ? C’est la question qu’on se pose, pour l’instant je suis encore là, je m’amuse avec cette équipe, je prends du plaisir sur le terrain. Après on verra. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve, donc c’est pour ça que je dis ça , a soufflé l’international canadien. Je réalise que je suis important pour le club et pour les supporters. Il y a de bonnes chances que je sois encore à Lille. Mon envie c’est d’être ici, je suis encore un an sous contrat ici, si je peux passer ma saison ici, pourquoi pas. »

Et si.

Genesio : « Il y avait la possibilité de creuser un écart plus important »