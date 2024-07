JO 2024 : La France affrontera le Brésil en quarts, un choc entre Etats-Unis et Japon

Demandez le programme !

La phase de poules du tournoi olympique de football féminin s’est achevée ce mercredi soir, et l’on connaît désormais les affiches et le programme des quarts de finale. Premières du groupe A grâce à leur victoire contre la Nouvelle-Zélande, les Bleues défieront le Brésil, qualifié en tant que meilleur troisième et privé de Marta, expulsée face à l’Espagne. Une rencontre qui se jouera samedi soir, à 21h à Nantes.

𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🇫🇷 ⚡️🇧🇷 𝐁𝐑𝐄́𝐒𝐈𝐋 1/4 de finale des JO 🔥 ⏳ 𝑹𝑫𝑽 𝒔𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊 𝒂̀ 𝑵𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 (21h) 👊#Paris2024 pic.twitter.com/nU6HD9Ju0C — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 31, 2024

Les championnes olympiques en titre canadiennes ont surmonté un retrait de six points pour s’extirper de la la poule et affronteront l’Allemagne. Médaillées de bronze à Tokyo, les Américaines devront se défaire du Japon, tandis que les championnes du monde espagnole croiseront le fer avec la Colombie.

Vivement samedi !

