Le changement, ce ne sera pas pour maintenant.

Malgré les sérieux doutes exprimés sur l’accord avec CVC et sa gestion discutée du dossier des droits TV, Vincent Labrune a été réélu à la présidence de la LFP ce mardi. Jean-Michel Roussier, l’un de ses opposants les plus virulents, a exprimé son incompréhension à l’issue du résultat sur RMC. « J’ai employé le mot “mascarade” pour qualifier toute une séquence qui a commencé avec le fait de fixer une date en urgence pour l’élection au 10 septembre, pointe le président du Havre. La date tellement proche interdisait toute possibilité de débat contradictoire, de faire le bilan des quatre années qui sont passées, d’essayer de comprendre le pourquoi des droits TV, le pourquoi de cette chute considérable des recettes des clubs, de l’accord avec CVC… Il y avait plein de débats, qui n’ont pas pu être menés. »

Roussier regrette aussi que Gervais Martel ait été « laissé comme un con, sur le bord du trottoir » dans le processus des parrainages et la négociation de « l’éventuelle démission de Cyril (Linette) s’il n’était pas élu président ». Il a ponctué son intervention en rappelant sa détermination à faire entendre la voix du HAC dans le conflit qui l’oppose à la LFP depuis plus d’un an. « Je ne me suis pas fait carotter par CVC, je me suis fait carotter par la Ligue dans la façon dont elle a organisé la distribution, en occultant Le Havre, balance-t-il. Aujourd’hui, les charges de fonctionnement de la Ligue sont quasiment équivalentes à ce que la Ligue distribue aux clubs de Ligue 1. On est en train de crever la bouche ouverte. »

Si seulement son président était là pour l’écouter…

