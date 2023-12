« Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminons », s’enthousiasme le coach de la Real Sociedad

En même temps, serait-ce vraiment une surprise que le PSG se fasse éliminer en huitièmes ?

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’affronter Cadix, Imanol Alguacil a pu revenir sur le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a désigné le PSG comme adversaire de sa Real Sociedad. « Je me sens heureux et motivé, car si vous voulez atteindre la finale, vous devez affronter les meilleures équipes et le PSG est un candidat sérieux pour atteindre la finale », s’est-il enthousiasmé. Le technicien s’est également dit content d’affronter Luis Enrique, un entraîneur qui « nous connaît très bien, mais nous le connaissons aussi. On ne peut pas faire mieux ».

Le coach basque s’est même projeté sur les conséquences d’une éventuelle qualification de la Real au détriment des Parisiens : « Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminions ». Avant de conclure : « Nous avons reçu l’un des derniers finalistes dans notre groupe, l’Inter, et ils n’ont pas été capables de nous battre, ni à Giuseppe-Meazza, ni ici, à Anoeta. Alors pourquoi ne pas le faire contre le PSG ? »

Se faire sortir par un Real une troisième fois en six ans, ça ferait beaucoup.

La Real Sociedad, un cadeau potentiellement empoisonné