Grèce-France : Didier Deschamps fait tourner, Mbappé sur le banc

Soulagement dans toute la Grèce.

L’équipe de France se présente avec un onze largement remanié pour son dernier match de qualification à l’Euro, en Grèce. Un choc sans enjeu, les Hellènes sachant déjà qu’il devront passer par les barrages de ligue des nations fin mars pour espérer voir l’Allemagne, quand les Bleus ont déjà validé leur place dans le premier chapeau du tirage au sort de la phase de poules.

Le dernier 𝟭𝟭 de l'année 𝟮𝟬𝟮𝟯 👥🔥 Objectif : terminer la campagne de qualification à l'Euro 2024 avec un 8e succès 👊 🇬🇷🇫🇷 Coup d'envoi 20h45 sur TF1 📺#GREFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/AQr4i0KD9N — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 21, 2023

C’est pourquoi Didier Deschamps a décidé de faire largement tourner, seuls Theo Hernandez, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann conservant une place de titulaires après avoir débuté samedi soir contre Gibraltar. Comme annoncé, Brice Samba évoluera dans les cages, protégé par un quatuor formé de Jules Koundé, William Saliba, Lucas Hernandez et donc son frère. Youssouf Fofana complète l’entrejeu, tandis qu’Olivier Giroud sera épaulé d’Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani devant.

Le XI des Bleus : Samba – Koundé, Saliba, L. Hernandez, T. Hernandez – Rabiot, Fofana, Griezmann – Dembélé, Giroud, Kolo Muani.

De quoi finir l’année sur une bonne note ?