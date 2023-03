Gérard Prêcheur affirme n’avoir aucun contact avec la FFF

Game of Thrones.

Corinne Diacre partie, se pose dorénavant la question de sa succession à la tête des Bleues. Gérard Prêcheur semble jusqu’ici la piste la plus susceptible d’aboutir. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi 10 mars, l’actuel coach des féminines du Paris Saint-Germain explique : « Si je dis que je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit de la Fédération française de football – je vous regarde bien – je n’en ai eu aucun. Le club non plus. » La FFF n’aurait donc pour l’instant pas encore contacté les héritiers ou héritières du cas tricolore.

Prêcheur s’est également dit flatté de voir son nom revenir avec récurrence pour ce poste mais qu’il prenait les évènements « avec recul » puisque le dernier mot sur la sélection du futur sélectionneur ou sélectionneuse sera donné par la Fédération elle-même.

J-132 avant la Coupe du monde, les candidats peuvent déposer leurs CV et lettres de motivation Boulevard Grenelle jusqu’au 13 mars prochain. Yeux globuleux s’abstenir.

Corinne Diacre devrait percevoir 600 000 euros d’indemnités