Footox épisode 15 : Ciao Grizou !

Grizou, c’est fini.

Après 137 sélections, une Coupe du monde, une célébration Fortnite et surtout des émotions en pagaille, Antoine Griezmann met un terme à sa carrière avec les Bleus. Alors, dans Footox, eh bah on en parle ! Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Clément Gavard, Javier Prieto Santos et Florent Toniutti.

Quelle place pour Antoine #Griezmann en tant que joueur dans l'histoire des Bleus ? Top 5️⃣ ? Top 3️⃣ ? pic.twitter.com/Yrb8QJjcQy — So Foot Arena 🔥 Coparena 🤜🤛 So Foot (@sofootarena) October 1, 2024

Retrouvez l’épisode 15 de Footox, en ligne depuis ce lundi soir, avec au menu le bilan des années Antoine Griezmann en équipe de France, un retour sur ses différents rôles sur le terrain et un débat autour de ses possibles successeurs. Un épisode à retrouver sur toutes les plateformes de stream audio.

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Spotify

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Apple Store.

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Google Play

Après 137 sélections, une CDM, une célébration Fortnite et des émotions en pagaille, Antoine #Griezmann met un terme à sa carrière avec les Bleus. Alors, dans Footox, bah on en parle ! 🎙️ @FlorentToniutti 🎙️ @Clem_Gavv 🎙️ @ChazyPro 🎙️ @TellementJPS https://t.co/3JF2fXNEi1 — So Foot Arena 🔥 Coparena 🤜🤛 So Foot (@sofootarena) October 1, 2024

→ Pour s’abonner à So Foot Arena, c’est par ici. Et c’est 4,99 euros par mois ou 39 euros par an, sans engagement, pour plein de podcasts (Footox, Vu du Banc, Tellement Pied, Projet de jeu avec des entraîneurs, etc.), un accès illimité au magazine SO FOOT en digital et bien d’autres surprises.

Le PSG nouveau est-il (vraiment) arrivé ?