Florence Hardouin a porté plainte contre Noël Le Graët pour harcèlement sexuel et moral

Nouvelle plainte au pied du sapin de Noël.

L’ancienne directrice générale de la Fédération française de football, Florence Hardouin, aurait, selon une information du Monde paru ce jeudi, déposé une plainte contre Noël Le Graët pour des faits de « harcèlement sexuel et moral ». Cette plainte aurait été déposée à la suite de son audition survenue le 18 avril dernier dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris contre Noël Le Graët.

L’ancienne DG de la FFF, licenciée le 24 février dernier, aurait dénoncé des faits de « harcèlement moral, sexuel et sexiste […] de propos rabaissant, humiliants et sexistes, d’insultes à caractère sexiste ou sexuel, de réflexions répétées sur son physique, de comportement inapproprié et intimidant souvent en lien avec une alcoolisation excessive, de multiples invitations à dîner plus que déplacées et des questions récurrentes sur sa vie intime et privée ».

