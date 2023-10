Face aux chants homophobes, la ministres des Sports veut des interdictions de stade

Privilégier la manière forte.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, à paraître ce vendredi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est revenue sur les chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du Classique entre le PSG et l’OM (4-0). La ministre dit trouver cela « insultant pour le football, de considérer que ces chants font partie du folklore », estimant au passage que « pour beaucoup de supporters, il n’y a pas d’intention homophobe » et évoque ainsi « un phénomène de groupe. »

Comme elle le rappelle, la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques prévoit « le principe d’interdictions judiciaires de stades automatiques pour les comportements les plus graves, incitatifs aux discriminations ou à la haine ». La ligne de la fermeté est donc privilégiée, une idéologie qui s’applique aussi aux « violences et propos sexistes », pour lesquels les interdictions de stades n’existent pas encore, mais qui reste, selon Oudéa-Castéra, quelque chose que l’« on peut imaginer. » Sanctionné jeudi par la commission de discipline de la LFP d’une fermeture de la tribune Auteuil pour deux matchs dont un avec sursis, le PSG a d’ailleurs publié un communiqué ce jeudi, dans lequel il regrette « le choix d’une mesure excessive et collective. » Le club ne fera pas appel mais déplore que cette sanction puisse « mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters. »

La fermeté c’est important, la pédagogie aussi.